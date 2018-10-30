Известный на весь мир кот-мем по кличке Маркиз – NONONONO Cat – скончался в преклонном возрасте в Перми. Трагическое известие запоздало: Марких умер еще в июне, однако хозяева сообщили об этом лишь 30 октября.

Известный на весь мир кот-мем по кличке Маркиз – NONONONOCat – скончался в преклонном возрасте в Перми. Трагическое известие запоздало:Марких умер еще в июне, однако хозяева сообщили об этом лишь 30 октября.Сообщение о кончине Маркиза появилось под оригинальным видеов YouTube, которое кнастоящему моменту просмотрели 12 миллионов пользователей Сети. Хозяеваталантливого кота рассказали, что их питомец прожил достойную кошачью жизнь – оставалось2 месяца до 16-летия.Однако у пожилого Маркиза стали отказывать почки и печень,он сильно мучился. Врачи сказали, что это уже не поддается лечению – и былопринято решение кота усыпить.Сделавшее кота знаменитым видео хозяева сняли в 2003 году. Вгости зашел друг с четырехлетней дочкой – именно на ее присутствие Маркиз иотреагировал своим "NONONONO".Только в сентябре 2011 года хозяин кота решился выложить видео на YouTube. Роликвсего за несколько дней разошелся по соцсетям, попал в крупные мировые СМИ и нателевидение, пишет Tjournal.