Известный на весь мир кот-мем по кличке Маркиз – NONONONO
Cat – скончался в преклонном возрасте в Перми. Трагическое известие запоздало:
Марких умер еще в июне, однако хозяева сообщили об этом лишь 30 октября.
Известный на весь мир кот-мем по кличке Маркиз – NONONONO
Cat – скончался в преклонном возрасте в Перми. Трагическое известие запоздало:
Марких умер еще в июне, однако хозяева сообщили об этом лишь 30 октября.
Сообщение о кончине Маркиза появилось под оригинальным видео
в YouTube, которое к
настоящему моменту просмотрели 12 миллионов пользователей Сети. Хозяева
талантливого кота рассказали, что их питомец прожил достойную кошачью жизнь – оставалось
2 месяца до 16-летия.
Однако у пожилого Маркиза стали отказывать почки и печень,
он сильно мучился. Врачи сказали, что это уже не поддается лечению – и было
принято решение кота усыпить.
Сделавшее кота знаменитым видео хозяева сняли в 2003 году. В
гости зашел друг с четырехлетней дочкой – именно на ее присутствие Маркиз и
отреагировал своим "NONONONO".
Только в сентябре 2011 года хозяин кота решился выложить видео на YouTube. Ролик
всего за несколько дней разошелся по соцсетям, попал в крупные мировые СМИ и на
телевидение, пишет Tjournal.