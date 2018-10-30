В ходе обследования квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочный материал, предметы и приспособления для изготовления кустарным способом психотропного вещества...

«Сотрудники ОНК УВД по САО совместно с инспекторами отдельного батальон ДПС ГИБДД УВД по САО задержали подозреваемого в покушении на сбыт и изготовление амфетамина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Полицейские получили информацию о молодом человеке, подозреваемом в незаконном обороте запрещенных веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий на Дегунинской улице сотрудники полиции задержали 27-летнего москвича.В ходе обследования квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочный материал, предметы и приспособления для изготовления кустарным способом психотропного вещества, а также 7 полимерных пакетов с неизвестным веществом, общей массой более 65 граммов. Согласно результатам исследования содержимое одного из пакетов является наркотическим средством - амфетамином, массой 18 граммов. Остальное вещество направленно на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29