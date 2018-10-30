На днях на Кубань обрушился сильнейший шторм. Вероятно, смытые ливнями товары из Сочи уплыли в Черное море и додрейфовали до Геленджика. Иначе трудно объяснить необычный улов местных рыбаков: они обнаружили в море огромное количество банок пива и газировки, которые тут же подобрали в свои лодки.

На днях на Кубань обрушился сильнейший шторм. Особо пострадал Большой Сочи. Вероятно, смытые ливнями товары уплыли в Черное море и додрейфовали до Геленджика.Иначе трудно объяснить необычный "улов", которые попался местным рыбакам. Они внезапно обнаружили в море огромное количество банок пива и бутылок с газировкой.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ЧП ЮГ (@chp_yug) 29 Окт 2018 в 12:41 PDTЧтобы выловить из моря пиво даже пришлось подгонять несколько лодок, сообщают в соцсетях жители Геленджика и публикуют видео этой "пивной путины".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Бродяга (@vsio.t) 30 Окт 2018 в 4:12 PDT