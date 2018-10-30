В Индонезии началась экспертиза тел, которые были найдены на месте крушения Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 189 человек.

В Индонезии началась экспертиза тел, которые были найдены на месте крушения Boeing 737.Как сообщает The Jakarta Post, образцы ДНК были взяты у 152 родственников погибших. В работе по идентификации задействованы по меньшей мере 15 судебных медиков и экспертов.По данным ТАСС, в Яванском море были обнаружены тела 10 погибших, а также фрагменты тел. Все они доставлены на берег.Boeing 737 в понедельник выполнял из Джакарты в город Панкалпинанг. Через 13 минут после вылета он рухнул в море. На борту находились 189 человек, все погибли.Самолет принадлежал бюджетной авиакомпании Lion Air. Ее пилотов неоднократно уличали в употреблении наркотиков. Кроме того, у авиакомпании были проблемы с безопасностью, и с 2007 по 2016 год ее самолетам было запрещено летать над территорией Евросоюза. Перед последним полетом у "Боинга" находили техническую неисправность.