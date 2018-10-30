Авария произошла во вторник на двухуровневой развязке улиц Большая окружная и генерала Челнокова, когда в самосвал ЗИЛ врезалась фура Volvo. Движение по дороге было перекрыто в обе стороны. Участники происшествия не пострадали.

Сегодня утром, 30 октября, на двухуровневой развязке улиц Большая окружная и генерала Челнокова в Калининграде столкнулись грузовик Volvo и самосвал ЗИЛ.По предварительной информации Volvo потерял управление, и тягач вместе с груженым прицепом вынесло на встречную полосу. В свою очередь, водитель ЗИЛа не успел затормозить.Обе тяжелые машины чудом не слетели с моста. Участники аварии — водители и три их пассажира, в том числе и семилетний ребенок — не пострадали.Несколько часов улица Большая Окружная была полностью перекрыта в обе стороны. В городе возникли многокилометровые дорожные заторы.