Ущерб превысил 80 тысяч рублей

Ущерб превысил 80 тысяч рублейВ октябре прошлого года собственница квартиры попросила молодую пару месяцев пожить у нее и присмотреть за вещами. Подсудимые согласились, и, получив ключи, стали жить в этой квартире.В конце января этого годы у них возник умысел нажиться на чужом имуществе. Пара подыскала покупателей и начали продавать бытовую технику, инструменты, велосипеды и даже личные вещи потерпевшей на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.В суде они признали свою вину. Их обвинили в растрате вверенного имущества в группе лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщает Кольчугинский районный суд.