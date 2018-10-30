Малыш повредил себе веко о торчащую там арматуру

Малыш повредил себе веко о торчащую там арматуруВ Коврове во дворе одной из многоэтажек произошел несчастный случай с 7-летним ребенком. По информации , первоклассник упал в вырытый котлован.Происшествие случилось на днях около дома № 16/1 по проезду Восточный. Там идут ремонтные работы, строители вырыли большой котлован, в который и свалился мальчик.Малыш повредил себе веко о торчащую там арматуру. Его увезли в областную детскую больницу.В УМВД подтвердили, что несчастный случай действительно был. Мама мальчика написала заявление. Правоохранители проводят проверку.