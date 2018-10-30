В Мурманске пострадали четверо человек при аварии плавучего дока ПД-50. Двое из них сейчас находятся в реанимации, а остальные лечатся амбулаторно. Судьба еще одного человека пока остается неизвестной.

В Мурманске пострадали четверо человек при аварии плавучего дока ПД-50. Двое из них сейчас находятся в реанимации, а остальные лечатся амбулаторно. Судьба еще одного человека пока остается неизвестной.Руководитель регионального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев рассказал о состоянии пострадавших. "По одному человеку находится в реанимациях медсанчасти "Севрыба" и городской больницы", – заявил он.Напомним, что в ночь на вторник в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, в котором на тот момент ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Перебой в подаче электроэнергии привел к тому, что цистерны ПД-50 заполнились, и плавучий док ушел под воду.Четверо человек оказались в воде и получили переохлаждение. У одного пострадавшего была травма брюшной полости. Еще один человек пропал без вести. Сам корабль "Адмирал Кузнецов" был вскоре доставлен к штатному причалу для продолжения ремонтных работ.ПД-50 является одним из крупнейших плавучих доков в мире. Он был построен в Швеции в 1980 году по заказу советского ВМФ.На ПД-50 ремонтируются крупные надводные корабли, подводные лодки, тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" и крейсер "Адмирал Кузнецов". 0,0001% его акций принадлежит Министерству обороны России, все остальные – дочерней компании "Роснефти".