Сотрудники малайзийского Imagineering Institute утверждают, что разработали устройство, которое распространяет запахи через Интернет. Для этого они поместили в нос участникам эксперимента электроды, с помощью которых начали передавать прямо в мозг электронные запахи.

Сотрудники малайзийского Imagineering Institute утверждают, что разработали устройство, которое распространяет запахи через Интернет. Для этого они поместили в нос участникам эксперимента электроды, с помощью которых начали передавать прямо в мозг "электронные запахи", сообщает Govtech.В эксперименте принял участие 31 человек. Задачей ученых было добиться того, чтобы каждый из них чувствовал одинаковый запах.В полной мере добиться успеха пока не удалось. Созданные компьютером виртуальные запахи чувствовал лишь каждый четвертый участник эксперимента. Кроме того, люди описывали свои ощущения в достаточно расплывчатой форме. Запахи были для них "фруктовыми" "сладкими" или "химическими".Один из авторов проекта Карун Карунанаяка отметил, что многим участникам эксперимента не нравилось, что им в нос помещают трубку. Из-за этого некоторые отказались продолжать участвовать в испытаниях.В настоящий момент малайзийские исследователи думают, можно ли передавать цифровые запахи в мозг без электродов, а также сделать эти ощущения более четкими.