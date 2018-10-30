30.10.2018

2018-10-30 16:05:59

В Москве водитель битой избил прохожего

В Москве водитель с бейсбольной битой напал на пешехода. После избиения шофер бросил автомобиль и сбежал. Позже он был задержан, передает. Пострадавший госпитализирован.