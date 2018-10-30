В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил около 200 млн рублей...
«Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участия в нем в отношении граждан, осуществляющих противоправную деятельность с целью незаконного завладения квартирами жителей столицы и Московской области», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, с 2007 года по ноябрь 2017 года соучастники размещали в сети Интернет информацию о предоставлении займов под выгодные проценты. Клиентов, которые обращались по объявлению, злоумышленники убеждали подписывать договор купли-продажи квартиры вместо договора займа якобы для обеспечения возврата заемных денежных средств, после чего регистрировали право собственности на недвижимость на себя или своих близких.
В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил около 200 млн рублей.
В апреле 2017 года СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В том же году незаконная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве. В отношении пятерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих – в виде домашнего ареста, подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В результате дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 2018 году к уголовной ответственности были привлечены еще 6 фигурантов. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в отношении остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Еще один гражданин был объявлен в розыск.
Всем соучастникам предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», кроме того, шести организаторам и двум участникам противоправной деятельности предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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