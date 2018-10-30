В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил около 200 млн рублей...

«Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участия в нем в отношении граждан, осуществляющих противоправную деятельность с целью незаконного завладения квартирами жителей столицы и Московской области», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, с 2007 года по ноябрь 2017 года соучастники размещали в сети Интернет информацию о предоставлении займов под выгодные проценты. Клиентов, которые обращались по объявлению, злоумышленники убеждали подписывать договор купли-продажи квартиры вместо договора займа якобы для обеспечения возврата заемных денежных средств, после чего регистрировали право собственности на недвижимость на себя или своих близких.В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил около 200 млн рублей.В апреле 2017 года СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В том же году незаконная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве. В отношении пятерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих – в виде домашнего ареста, подписки о невыезде и надлежащем поведении.В результате дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 2018 году к уголовной ответственности были привлечены еще 6 фигурантов. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в отношении остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Еще один гражданин был объявлен в розыск.Всем соучастникам предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», кроме того, шести организаторам и двум участникам противоправной деятельности предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28