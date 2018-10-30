Специалисты Роспотребнадзора нашли массу нарушений

Специалисты Роспотребнадзора нашли массу нарушенийРоспотребнадзор провел внеплановую проверку муромского ларька с шаурмой. Сотрудники ведомства нашли массу нарушений.Заведение не оборудовано системой внутреннего водопровода и канализации, в помещении по приготовлению готовых блюд не установили бактерицидную лампу и даже не купили дезинфицирующие средства. При хранении продуктов поварами не соблюдаются сроки годности и условия хранения, а для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол и разделочный инвентарь. Вся пищевая продукция была без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, а работники не соблюдают элементарных правил личной гигиены.В связи с наличием в заведении непосредственной угрозы здоровью и жизни людей решением Муромского городского суда ИП Рустамова К. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения. Деятельность предприятия общепита «Шаурма» приостановлена на 2 месяца.