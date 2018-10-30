На неделе дизайна Dutch Design Week, проводившейся на прошлой неделе в Эйндховене (Нидерланды), представили концепт пассажирского вагона, оборудованного под офис. Идея призвана разгрузить переполненные поезда в часы пик: если позволить пассажирам тратить часть своего рабочего времени в пути, они смогут покинуть дом немного позже и вернуться пораньше.

На неделе дизайна Dutch Design Week, проводившейся на прошлой неделе в Эйндховене (Нидерланды), представили концепт пассажирского вагона, оборудованного под офис. Идея призвана разгрузить переполненные поезда в часы пик: если позволить пассажирам тратить часть своего рабочего времени в пути, они смогут покинуть дом немного позже и вернуться пораньше.На фестивале дизайнеры Голландской национальной железной дороги (NS) показали интерьеры вагонов-коворкингов. По их задумке, такие пространства должны оснащаться скамейками с мягкими сиденьями, перегородками, подставками под ноутбуки и специальными зонами, в которых люди смогут разговаривать по мобильному телефону и проводить совещания.Также на эскизах можно увидеть стоячие рабочие места и офисные столы, располагающиеся напротив окон.∎Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года читайте такжеВ NS намерены отобрать лучшие идеи по созданию вагона-офиса и реализовать их в ближайшие годы, пишет The Next Web. Компания уже заказала несколько десятков новых поездов, которые будут введены в эксплуатацию к 2021 году.