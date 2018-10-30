Местный житель проник в помещение, откуда похитил 50 кг сахара и более 20 кг рыбы.

25 октября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от представителя одного из магазинов о том, что с территории складского помещения, расположенного в областном центре, похищены 50 килограммов сахарного песка и более 20 кг килограммов рыба.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого, 38-летнего безработного местного жителя.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что проник на склад, повредив окно.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.