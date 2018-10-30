Симфоническая музыка едва ли располагает к агрессии, однако жителям шведского Мальме удалось доказать, что и симфония Малера может быть прекрасным саундтреком для драки. Любители классики повздорили из-за шуршания обертки от жвачки.

Симфоническая музыка едва ли располагает к агрессии, однако жителям шведского Мальме удалось доказать, что и симфония Малера может быть прекрасным саундтреком для драки. Любители классики повздорили из-за шуршания обертки от жвачки, сообщает Silver Post.Драка произошла в одном из местных концертных залов во время исполнения Лейпцигским оркестром Гевандхауза Пятой симфонии Малера.Одна из зрительниц начала слишком громко шуршать оберткой от жвачки. Сидевший рядом с ней мужчина сначала многозначительно посмотрел на соседку, но вскоре, когда это не подействовало, отобрал у нее жвачку и выбросил.Шведка дождалась окончания пьесы, после чего так сильно ударила обидчика по лицу, что у него с лица слетели очки. Тут же в дело включился спутник шведки, который начал избивать несдержанного любителя Малера.Дерущихся удалось разнять, никто из них серьезно не пострадал. В пресс-службе концертного зала отметили, что в начале ноября в их стенах будет звучать "Реквием" Верди."Это очень эмоциональное произведение, будьте осторожны", — предупредили сотрудники площадки.