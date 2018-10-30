В город уже привезли настоящий пограничный столб - подарок от солдат Костомукшского отряда из Карелии

В город уже привезли настоящий пограничный столб - подарок от солдат Костомукшского отряда из КарелииВ скором времени в Вязниках построят сквер пограничников и поставят там памятник в их честь. В город уже привезли настоящий пограничный столб. Это подарок от солдат Костомукшского отряда из Карелии. Столь необычный презент приурочили к 100-летию пограничных войск.Облагораживанием нового сквера занимается местная администрация, а также сотрудники различных предприятий города и ветераны пограничных войск. Финансовую помощь им оказывают предприниматели.Пока готовы только площадка под монументы и памятный обелиск с изображением сюжета из службы пограничников.Местный жители считают, что в Вязниках давно сложилась традиция служить именно на границе. С 1997 года по 2006 год в погранвойсках отслужили более 450 человек.