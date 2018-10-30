Ровно год назад в Доме актера на Арбате Караченцов отмечал 73-й день рождения. Шампанское, шутки, истории из жизни – праздник тогда удался. Теперь же в том же самом легендарном ресторане на 6-м этаже хлебосольная семья накрыла щедрые столы, чтобы помянуть новопреставленного раба божия Николая. Но обкатанный формат мероприятия принципиально решили не менять.

Ровно год назад в Доме актера на Арбате Караченцов отмечал 73-й день рождения. Шампанское, шутки, истории из жизни – праздник тогда удался. Теперь же в том же самом легендарном ресторане на 6-м этаже хлебосольная семья накрыла щедрые столы, чтобы помянуть новопреставленного раба божия Николая. Но обкатанный формат мероприятия принципиально решили не менять.Вначале трапезы, как заведено в православной традиции, Максиму Исаакович Дунаевский, Клара Борисовна Герцер (больше известная как Новикова), многочисленные родственники, друзья и коллеги по "Ленкому" хором пропели "Отче наш". А потом вкусили блинов и кутьи – так принято.Вдова Николая Караченцова держалась сама и всех гостей поминок предупредила, что это лить слезы сегодня никому не позволит. "Коля очень просил не оплакивать его, – пояснила Людмила Поргина. – Нам тоже тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах. Поэтому давайте посвятим этот вечер общению с Колей – будто бы он тут, с нами. Потому что у меня он в сердце, как и у вас, останется навсегда. Так что мы не грустим сегодня, а поднимаем бокалы!"Хотя на столах была и водка, и вино, Людмила Андреевна весь вечер пила только шампанское, которое лилось рекой. "Это брют, я его люблю и Колечка мне его всегда дарил, – пояснил Поргина. – Коля мне сказал: "Когда я умру, ты, конечно, выпьешь за меня бокал!" И я выполняю его наказ. Поэтому за то, что Коля был с нами и дарил свою любовь, нам всем выпить пора – гип-гип-ура!"."Ура!" – пронеслось по залу. Зазвенели бокалы, гости загомонели, зашуршали, послышался чей-то смешок – вечер памяти пошел в нужную колею.Поргина в этот вечер еще не раз поднимала бокалы – за семью, за внуков, за коллег. Но когда предложила тост "За вечную жизнь Коли нам выпить пора – гип-гип-ура", то осеклась – уместно ли? Сидевший рядом дородный священник, у которого Караченцов часто причащался, посмотрел на портрет покойного, откусил малосольные огурчик, – а какие в Доме актера огурчики! – и кивнул, мол, можно и за вечную жизньРядом со служителем культа поминал покойного онколог, который много месяцев буквально тащил Николая Петровича с того света и стал для семьи практически родственником. "Как жаль, что мы теперь будет редко видеться", – все сокрушалась невестка Караченцова Ирина.Кто-то вспомнил, что сегодня 100 лет комсомолу ."А Коля был комсомольцем?" – загудели гости. Но на всякий случай снова подняли бокалы и за это. Потом слово взял композитор Максим Дунаевский. На поминки он пришел с седьмой женой Мариной, которая младше на 27 лет. "Николо, как я звал Колю, знал всех семерых моих жен, – признался Дунаевский и похлопал супругу по коленке. – Вся моя жизнь прошла у него на глазах. А я на протяжении последних 45 лет видел рядом с Караченцовым только одну женщину – Людочку. И предлагаю выпить за нее, за ее мужество, терпение и огромную любовь. А еще он мне такие анекдоты рассказывал!" "Расскажи!" – тут же предложила Поргина. Но Дунаевский почему-то осекся: "Нет, там не женских ушей".Николай Караченцов, смотря на эти веселые поминки сверху, конечно, радовался тому, сколько людей пришло на поминки, как тепло и светло говорят о нем здесь, на земле. Ведь добрая память о человек – лучший итог его жизни.