Российская балерина Анастасия Волочкова уже успела отметить первый снег. Видео, где звезда бегает по снежным дорожкам перед домом, появилось на ее официальной странице в Instagram.

Российская балерина Анастасия Волочкова уже успела отметить первый снег. Видео, где звезда бегает по снежным дорожкам перед домом, появилось на ее официальной странице в Instagram.В этом ролике Волочкова показывает подписчикам свое новое пальто и проводит небольшую экскурсию по загородному дому. В конце она пожелала своим поклонникам быть добрыми и светлыми и больше радоваться жизни. "С первым снегом!!! Как здорово, когда в холоде согреваешься любовью любимых и теплом пальтишка... Радуйтесь и берегите друг друга! И согревайте!", – написала Анастасия.Пользователи не послушали ее совета и обрушились с критикой на звезду. Многие посчитали ее радость неискренней, наигранной и даже заявили, что ей не место среди психически здоровых людей: "У меня ощущение, что я видео из дурдома посмотрела", "Бегать ей пора по дворику дурки и катать снежки с другими пациентами, страдающими раздвоением личности", "А вы уверены, что она психически здорова?", "Выглядит фалишиво эта радость".Однако среди недовольных комментаторов были и подписчики, которым, наоборот, понравился ролик: "Молодец, Анастасия! ", "У вас очень приятный голос!", "Какая красивый дворик!", "Вот такая добрая Настя мне нравится. Без роскоши и понтов. Придираться тут не к чему. Оставайтесь всегда такой простой и доброй!".Недавно Анастасия Волочкова опубликовала откровенные снимки в бане и ледяной купели, где прикрыла обнаженное тело зеленым веником. Подписчики назвали такие фотографии недопустимыми. Они считают, что балерина в очередной раз испортила свою репутацию.