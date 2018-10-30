Стороны пришли к единому мнению, что залогом успешной совместной практической работы стало действие Протокола о сотрудничестве между МВД России и ФМВД Австрии на 2017-2019 годы.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Федеральным министром внутренних дел Австрийской Республики Хербертом Киклем», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Владимир Колокольцев отметил, что основной формой сотрудничества двух ведомств по-прежнему являются контакты в рамках российско-австрийской рабочей группы по координации борьбы с международной организованной преступностью: «МВД России расценивает данный формат как ключевой практический механизм двустороннего взаимодействия. На повестку дня по согласованию сторон выносятся наиболее актуальные вопросы борьбы с общими угрозами национальной безопасности».Стороны пришли к единому мнению, что залогом успешной совместной практической работы стало действие Протокола о сотрудничестве между МВД России и ФМВД Австрии на 2017-2019 годы.Австрийским партнерам было предложено активизировать контакты профильных подразделений двух ведомств в области подготовки кадров, в том числе принять участие в форуме «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» и научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия нелегальной миграции», которые пройдут на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.Участники встречи отметили, что незаконная миграция продолжает оставаться фактором, способствующим росту трансграничной преступности, возникновению межнациональной и межконфессиональной напряженности. Борьба с этим явлением становится одной из важнейших задач и требует комплексного подхода.Глава МВД России сделал акцент на том, что одним из приоритетных направлений совместной работы должно стать противодействие терроризму и экстремизму и в этой связи обозначил важность информационного обмена по каналам Интерпола.Владимир Колокольцев подчеркнул, что одной из современных угроз безопасности является наркоэкспансия, которая наносит ущерб целым государствам и тесным образом связана с транснациональной преступностью, контрабандой и торговлей людьми. Интернет рассматривается преступными элементами не только как рекламная и пропагандистская площадка, но и как средство коммуникации, вербовки продавцов и курьеров, а также способ и место сбыта наркотиков.Российский Министр предложил австрийскому коллеге организовать совместную работу по выявлению «финансовых центров» наркобизнеса и обмениваться положительным опытом противодействия легализации наркодоходов.Кроме того, Глава российского ведомства выразил благодарность ФМВД Австрийской Республики за содействие в экстрадиции из Австрии в Россию Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступной организацией, на счету которой более 60 убийств.В завершение беседы Владимир Колокольцев поблагодарил Херберта Кикля за конструктивный диалог и выразил уверенность, что сотрудничество МВД России и ФМВД Австрии будет и впредь наполняться новым практическим содержанием в интересах безопасности граждан двух стран.