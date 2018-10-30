Сегодня в МВД России состоялась торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел, ставших в 2017-2018 годах победителями и призерами престижных спортивных состязаний.

Сегодня в МВД России состоялась торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел, ставших в 2017-2018 годах победителями и призерами престижных спортивных состязаний. Ведомственные награды полицейским вручил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.Глава МВД России поздравил приглашенных с высокими спортивными результатами: «Вы продемонстрировали мастерство на крупных международных соревнованиях: XXIII зимних Олимпийских играх, чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, всемирных, а также европейских играх полицейских и пожарных. Проявили чемпионский характер, силу духа и несгибаемую волю к победе. Мы гордимся вашими успехами, в основе которых – многолетний труд».Владимир Колокольцев подчеркнул, что у ведомственного спорта своя большая история: «Сотрудники органов внутренних дел всегда входили в состав национальных сборных команд, отстаивали честь страны на мировой арене. И сегодня в наших рядах – 46 заслуженных мастеров спорта, 216 мастеров спорта международного класса, более 1000 мастеров спорта России. Это значит, что наши атлеты и впредь будут приносить славу России, продолжат летопись великих побед, начатую знаменитыми динамовцами Львом Яшиным, Анфисой Резцовой, Александром Карелиным, Светланой Журовой и многими другими».Министр выразил уверенность в том, что спортивные успехи полицейских помогут приобщить к активному образу жизни их коллег, станут ориентиром для многих граждан.СправочноНаграждены: – призеры XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года (г. Пхенчхан, Южная Корея)инспектор ППСП отдельной роты ППСП УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан младший лейтенант полиции Ларьков Андрей Витальевич, (серебряный призер, лыжные гонки),полицейский-водитель полка ППСП ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области старший сержант полиции Нечаевская Анна Александровна, (бронзовый призер, лыжные гонки);– победители и призеры чемпионата Европы по летним видам спорта (г. Глазго, Шотландия)полицейский ППСП отдела МВД России по г.о. Лобня Московской области сержант полиции Рылов Евгений Михайлович (2 золотые медали и 1 серебряная, плавание), полицейский отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Вологде младший сержант полиции Фесикова Анастасия Валерьевна (2 золотые медали и 1 серебряная, плавание); – победители и призеры чемпионата мира по спортивному и боевому самбо (г. Сочи, Россияполицейский полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сержант полиции Довгалюк Михаил Джаванширович (2 серебряные медали и 1 бронзовая, плавание), полицейский полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве сержант полиции Гринев Владислав Сергеевич, (1 бронзовая медаль, плавание), участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России «Одинцовское» Московской области лейтенант полиции Воеводин Даниил Юрьевич (1 место боевое самбо), полицейский ППСП УМВД России по городскому округу Электросталь Московской области старший сержант полиции Клецков Никита Валерьевич (1 место спортивное самбо);– победители и призеры Всемирных игр полицейских и пожарных 2017 г. (г. Лос-Анджелес, США), Европейских игр полицейских и пожарных 2018 г. (г. Альхесирас, Испания) полицейский ППСП межмуниципального отдела МВД России «Ульяновский» Ульяновской области старший прапорщик полиции Прохоров Сергей Викторович, (19 золотых и 1 серебряная медалей, плавание), полицейский-кавалерист 1 оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве прапорщик полиции Усачев Юрий Павлович (15 золотых и 2 серебряные медали, легкая атлетика, полумарафон), инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны капитан полиции Пермитина Ирина Эдуардовна, (14 золотых и 3 серебряные медали, легкая атлетика и полумарафон), старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУСБ МВД России полковник полиции Маханцев Андрей Геннадьевич (3 золотые медали, 2 серебряные и 3 бронзовые, стрельба), полицейский 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старшина полиции Моргунова Любовь Васильевна (10 золотых и 2 серебряные, легкая атлетика, полумарафон),специалист направления профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом отдела МВД России по Смоленскому району Смоленской области младший лейтенант полиции Соловьева Наталья Николаевна, (6 золотых и 1 серебряная медали, легкая атлетика),начальник спортивного клуба имени полковника милиции К.В. Еременко Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции Филатов Александр Валерьевич (5 золотых и 1 серебряная медали, плавание),старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга подполковник полиции Николаева Татьяна Александровна (2 золотые и 2 серебряные медали, стрельба, биатлон),государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции Шамхалов Амир Мухтарович (2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали, дзюдо, бокс, каратэ, джиу-джитсу), старший инструктор отделения по работе с личным составом полка ППСП УМВД России по г. Ижевску майор полиции Кочуров Евгений Владимирович (2 золотые медали, бокс), инспектор ДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике старший лейтенант полиции Лекомцев Денис Николаевич (2 золотые и 3 серебряные медали, велоспорт и триатлон), адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя капитан полиции Ефременко Максим Андреевич (5 золотых и 1 серебряная медали, каратэ, джиу-джитсу, тхэквондо).Приказом Министерства спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия генерал-майору внутренней службы Иванову Ивану Сергеевичу.