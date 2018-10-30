Со свалки уже несколько лет не вывозят отходы из Московской области

Со свалки уже несколько лет не вывозят отходы из Московской областиВладимир Сипягин съездил в Александров и посетил там мусорный полигон. Со свалки уже несколько лет не вывозят мусор из Московской области, на что жалуются местные жители и дачники.О своем внезапном визите на проблемный объект губернатор рассказал в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что глава региона взял с собой сенатора Александра Пронюшкина, который должен помочь разобраться с этим вопросом.