Наталья Щёголева привезла серебряную медаль. Владимирская тяжелоатлетка вернулась из Польши с первенства Европы, на котором заняла второе место среди юниорок до 24-х лет. В рывке наша тяжелоателетка взяла вес 90 килограммов, а в толчке - 115-ть.

Наталья Щёголева также привезла серебряную медаль. Владимирская тяжелоатлетка вернулась из Польши с первенства Европы, на котором заняла второе место среди юниорок до 24-х лет.Наталья выступает в весовой категории свыше 90 килограммов. В рывке наша тяжелоателетка взяла вес 90 килограммов, а в толчке - 115-ть.Ещё одна наша спортсменка Ирина Фурдик среди юниорок до 21 года - вошла в шестёрку лучших тяжёлоатлеток Европы. На этих соревнованиях она заняла пятое место в весовой категории до 58 килограммов.В целом сборная России по тяжёлой атлетике заняла на соревнованиях первое место в общекомандном зачёте среди юниоров и молодёжи. В активе российских штангистов пять золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград.