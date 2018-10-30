Наши гимнасты впервые за 12 лет попали на подиум первенства планеты в командном турнире

Наши гимнасты впервые за 12 лет попали на подиум первенства планеты в командном турниреНа Чемпионате мира в Дохе мужская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье. Наши гимнасты впервые за 12 лет попали на подиум первенства планеты в командном турнире.За сборную России выступали Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далолян, Дмитрий Ланкин и владимирский спортсмен Николай Куксенков. Гимнасты суммарно набрали 256,585 балла. Чемпионами мира стала сборная Китая, которая опередила наших ребят всего лишь на 49 тысячных балла. А бронзовые медали достались японским гимнастам.