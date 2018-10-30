Ранее парень уже был судим

Ранее парень уже был судимЛенинский районный суд вынес приговор 23-летнему владимирцу. Его задержали за покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере.В марте этого года парень вступил в сговор с незнакомцем в интернете. Они организовали систему «закладок» на территории областного центра. Сообщник координировал действия молодого человека, обеспечивал поступление «товара» и возмещал все его расходы.С 29 по 31 марта злоумышленник забрал из тайника запрещенные вещества весом около 27,25 грамм. Часть из этого он успел разложить по городу, остальное хранил при себе.Во время досмотра полицейские тут же задержали преступника. Оказалось, что парень уже был судим.В итоге молодого человека приговорили к 10 годам строгого режима.