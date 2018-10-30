Чтобы помнили. 30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. По всей стране проходят памятные акции и митинги. Утром в Рождественском соборе Владимира отслужили молебен и провели панихиду в память о жертвах репрессий

Чтобы помнили. 30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. По всей стране проходят памятные акции и митинги. Утром в Рождественском соборе Владимира отслужили молебен и провели панихиду в память о жертвах репрессий. По -разным данным только во Владимирской области около 15 тысяч человек были репрессированы и около 2000 расстреляны. Точного числа жертв не знает никто. К поклонному кресту на территории монастыря родственники пострадавших и погибших в годы репрессий возложили цветы и венки.