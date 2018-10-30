Автобусы №18 и №23 теперь будут ходить по-новому

Автобусы №18 и №23 теперь будут ходить по-новомуСити-менеджер Андрей Шохин изучил результаты мониторинга работы автобусных маршрутов, которые изменили в середине октября. Основные нарекания пассажиров вызвали нарушения интервалов движения, а также изменение маршрута автобуса № 18-С.В мэрии подчеркивают, что реформирование сети общественного транспорта должно минимизировать неудобства горожан в связи с уходом «БигАвторТранса» и ремонтом федеральной трассы М-7.Инициативная группа жителей микрорайона Лесной обратилась к Шохину лично, попросив вернуть маршрут № 18-С на улицу Горького и поменять конечную остановку с Балакирева на «Рябинку». Сити-менеджер считает, что к мнению граждан надо прислушиваться. Однако, чтобы не уменьшать количество маршрутов, обслуживающих район ДТЮ, он согласовал незначительное изменение маршрута № 23: теперь эти автобусы будут заворачивать к Дворцу творчества юных.№ 23: Юго-Западная - Детский сад № 12 - Финансовый университет - ул.Сперанского - ул.Нижняя Дуброва - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачева - Рябинка - ул.Чайковского - Черемушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Дворец творчества юных - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - ул.Егорова - ул.Комиссарова - универмаг «Восток» - Парк «Добросельский» - ул.Радищева - ул.Безыменского - Универсам - Магазин «Ополье» - Поворот на ул.Куйбышева - ул.Куйбышева.