По словам очевидцев, молодой человек скончался на месте

По словам очевидцев, молодой человек скончался на местеВо Владимире из окна дома жилого дома выпал молодой человек. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Несчастный случай произошёл вечером 29 октября на улице Нижняя Дуброва.По словам очевидцев, парень скончался на месте.В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что вряд ли кто-то был причастен к смерти подростка. Обстоятельства трагедии выясняются.