Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в реанимацию

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в реанимациюВо Владимире внедорожник врезался в здание Торговых рядов на Большой Московской и сбил пешехода.Очевидцы рассказывают, что водитель объяснил произошедшее тем, что ему стало плохо. Пострадавшего пешехода в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.В пресс-службе регионального ГИБДД уточняют, что по предварительной информации, ДТП случилось в 10.10. 27-летний водитель внедорожника Mitsubishi в настоящее время проходит освидетельствование в наркологии. Только по его итогам, а также результатам следствия можно будет говорить о причинах аварии.