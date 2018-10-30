Знаменитый путешественники из России Федор Конюхов отправится в первое в мире кругосветное путешествие на весельной лодке. Старт запланирован из новозеландского порта Данидин 15 ноября.

Знаменитый путешественники из России Федор Конюхов отправится в первое в мире кругосветное путешествие на весельной лодке. Старт запланирован из новозеландского порта Данидин 15 ноября.Как рассказал РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, сын путешественника, за три года (2018-2020) Федор в три этапа планирует совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света​​​. В случае успеха, этот переход станет первым в истории человечества.После старта лодка возьмет курс на восток, юго-восток, через Тихий океан к мысу Горн. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней.Общая протяженность предстоящего кругосветного путешествия — 27 тысяч километров. В ходе него Федор Конюхов задумал совершить обряды освящения вод Тихого океана и две православные литургии.Лодка для предстоящего похода построена в Англии, ее длина — 9 метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там будут храниться продукты на 300 дней и оборудование. Также на борту есть рубка, камбуз, отсек для отдыха.Как уточнил путешественник на пресс-конференции в ТАСС, в день он планирует в среднем, совершать 24 тысячи гребков.