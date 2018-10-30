Вратарь ЦСКА высказался о своем решении завершить
карьеру в сборной России. Он заявил, что оно связано с медицинскими
показаниями.
Вратарь ЦСКА высказался о своем решении завершить
карьеру в сборной России. Он заявил, что оно связано с медицинскими
показаниями.
Игорь Акинфеев признался,
что думал о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2018, но не
буквально с финальным свистком. По словам спортсмена, финальную точку в этом
вопросе поставило обследование в Германии.
"Мы основательно говорили
с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта. Многие говорят, почему я ждал два месяца – все из-за
обследования, после него я поставил жирную точку в своей карьере в сборной", – рассказал Акинфеев в программе "Футбол России"
на "России 24". Футболист отметил, что не сожалеет о своем решении.
"Я играл в сборной 15 лет, они были
хорошими и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру я
провел в сборной", – добавил голкипер. Также он признался, что не смотрит
футбол по телевизору, лишь некоторые сокращенные обзоры, чтобы быть в курсе
происходящего.
Игорь Акинфеев отметил,
что ему еще хочется сыграть во многих матчах. И не важно, будет ли это Чемпионат
или Кубок России, либо Лига чемпионов. "Я хочу оставить свой след в армейском
клубе как можно дольше", – пояснил он.
Вспоминая о ЧМ-2018, футболист
рассказал, что у него была одна мысль – сыграть достойно на
радость всей стране. "Все видели, как гуляет Никольская и вся Россия, это было
сплочение", – добавил Акинфеев.