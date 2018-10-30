Вратарь ЦСКА высказался о своем решении завершить карьеру в сборной России. Он заявил, что оно связано с медицинскими показаниями.

Вратарь ЦСКА высказался о своем решении завершитькарьеру в сборной России. Он заявил, что оно связано с медицинскимипоказаниями.Игорь Акинфеев признался,что думал о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2018, но небуквально с финальным свистком. По словам спортсмена, финальную точку в этомвопросе поставило обследование в Германии."Мы основательно говорилис доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта. Многие говорят, почему я ждал два месяца – все из-заобследования, после него я поставил жирную точку в своей карьере в сборной", – рассказал Акинфеев в программе "Футбол России"на "России 24". Футболист отметил, что не сожалеет о своем решении."Я играл в сборной 15 лет, они былихорошими и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру япровел в сборной", – добавил голкипер. Также он признался, что не смотритфутбол по телевизору, лишь некоторые сокращенные обзоры, чтобы быть в курсепроисходящего.Игорь Акинфеев отметил,что ему еще хочется сыграть во многих матчах. И не важно, будет ли это Чемпионатили Кубок России, либо Лига чемпионов. "Я хочу оставить свой след в армейскомклубе как можно дольше", – пояснил он.Вспоминая о ЧМ-2018, футболистрассказал, что у него была одна мысль – сыграть достойно нарадость всей стране. "Все видели, как гуляет Никольская и вся Россия, это былосплочение", – добавил Акинфеев.