В настоящее время банк уже открыл 40 таких счетов

В настоящее время банк уже открыл 40 таких счетовВТБ во Владимире приступил к банковскому обслуживанию компаний-застройщиков и заключает договоры банковского сопровождения крупнейших застройщиков области в соответствии с требованиями 214-ФЗ. В настоящее время банк уже открыл 40 таких счетов.Для работы с девелоперами ВТБ создал всю необходимую инфраструктуру, которая позволяет оперативно осуществлять проведение и проверку платежей в рамках действующего законодательства. Новая система контроля затрат компаний-застройщиков исключает возможность нецелевого расходования денежных средств дольщиков.Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ во Владимирской и Ивановской областях Максим Кущ отметил:«Мы открываем счета как действующим, так и новым клиентам-девелоперам. При этом банк предоставляет все инструменты для эффективной работы застройщиков с дольщиками без снижения темпов строительства».