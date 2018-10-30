Мужчина разбил стеклянную витрину и похитил сувенирную продукцию.

28 октября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о хищении сувенирной продукции из кафе, находящегося в деревне Илевники.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили разбитую витрину. Работник заведения пояснил полицейским, что неизвестный мужчина повредил конструкцию, из которой похитил сувенирные деревянные флейты и несколько ножей, а затем скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, превысила восемь тысяч рублей.Подозреваемый, 21-летний житель города Вязники, был задержан сотрудниками полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник пояснил, что противоправные действия совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенное имущество изъято полицейскими.