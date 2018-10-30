30.10.2018

2018-10-30 12:35:54

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (40(9641) от 30 октября 2018 года).

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОФПОДГОТОВКУ

Заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец принял участие в проведении учебно-методического сбора с руководителями, инструкторами и сотрудниками подразделений московского полицейского гарнизона, ответственными за организацию профессиональной служебной и физической подготовки. Читайте на странице 2.



ПОСИДЕТЬ ЗА СТОЛОМ, ВСПОМНИТЬ ГОДЫ БЫЛЫЕ…

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации руководители и представители Совета ветеранов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве провели торжественную встречу с членами семей сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, а также ветеранами подразделения. Подробности читайте на странице 2.



ШЁЛ ПО ГОРОДУ ТРОЛЛЕЙБУС

В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки стали свидетелями чрезвычайного происшествия. У троллейбуса, следующего по Ломоносовскому проспекту, произошло возгорание в районе штанги токоприёмника, огонь стал распространяться по крыше. Продолжение на странице 2.



БЕЗОПАСНО С РЕМНЁМ

Сотрудники ГИБДД ЗелАО совместно с учениками и педагогами школы № 2045 показали танцевальный флэшмоб «Пристегнись, Россия!». Читайте на странице 2.



ИСКУССТВО БЕЗОПАСНОСТИ

Завершился конкурс социальной рекламы «#АртМЧС2018», посвящённый теме безопасности жизни в городе. Организаторами ежегодного состязания выступили Главное управление МЧС России по г. Москве, Общественный совет при Главном управлении МЧС России по г. Москве, Комиссия по безопасности Московской городской думы, общественные организации «За безопасный город» и «Российский союз спасателей». Читайте на странице 3.



СТАРТ ДАЁТСЯ ЛЕГКО, ТЯЖЕЛО — ФИНИШ

В течение двух дней в спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» проходил лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по плаванию. По результатам соревнований были определены победители, которые представят московскую полицию на чемпионате МВД России в Республике Марий Эл. Продолжение на странице 3.



ИСТИННО НАРОДНЫЙ

Подведены итоги регионального конкурса «Народный участковый-2018». По итогам интернет-голосования на сайте столичного правоохранительного главка больше всего голосов получил «городовой» отдела МВД России по Тверскому району майор полиции Юрий Осипов. Подробности читайте на странице 4.



НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся день открытых дверей. В актовом зале собрались юноши, девушки и их родители. Читайте на странице 4.



ПЕРВЫЕ ШАГИ

Многих наших читателей интересует вопрос: как поступить в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя? О том, какие шаги надо сделать кандидатам на обучение и их родителям, рассказывает старший специалист отдела кадров УВД по Западному административному округу майор внутренней службы Олеся Гусарова. Подробности читайте на странице 4.



МЫ ЛЕТУ ГОВОРИМ СПАСИБО!

О том, как наш родной «Бугорок» оказался в ряду лучших, расскажем чуть позже, а пока — о самой летней оздоровительной компании. Детский отдых был традиционно организован Московской федерацией профсоюзов. Читайте на странице 5.



ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ

Нынешняя осень необычайно тёплая. Конечно, такая погода расслабляет нас, водителей. Но зима-то не за горами. Позволю себе дать несколько советов читателям «Петровки, 38», как профессиональным водителям, так и любителям. Читайте на странице 5.



КОМСОМОЛ У НАС В ДУШЕ!

Наверняка те из нас, чья юность пришлась на годы в комсомоле, вступали в него совершенно искренне, едва­едва дождавшись четырнадцати положенных лет. Говорят, драма нынешней молодёжи — в отсутствии нормальных социальных лифтов. Комсомол для нас был таким лифтом, отчасти — клубом избранных. Подробности читайте на странице 6.



НАСЛЕДНИК РАСКОЛЬНИКОВА

Целый год, с марта 2002 по апрель 2003 года, были кошмаром для сельских жителей Московской и Владимирской областей. Смерть стучала в двери одиноких старушек. Неизвестный убийца орудовал топором. Два-три удара обухом, много ли надо, чтобы справиться с пожилым человеком. После чего бесследно исчезал. Продолжение на странице 7.



ЗА ШТУРВАЛОМ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ЦИРКОВ МИРА

Сегодняшний наш собеседник — генеральный директор, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Наш разговор — о цирковых буднях и праздниках, об огромной ответственности руководителя творческого коллектива, который носит имя его отца — Юрия Владимировича Никулина. Читайте на страницах 8-9.



АФЕРИСТЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Не так давно оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Беговой Северного административного округа задержали подозреваемого в мошенничестве при сдаче квартиры в аренду. Продолжение на странице 11.



АДВОКАТ ПОПЁР В ДУРЬ

В Тверском районном суде столицы оглашён обвинительный приговор по отдающему крупным скандалом уголовному делу в отношении 39-летнего адвоката Михаила Козоева. Адвокат получил суровое наказание за попытку распространения наркотиков в столичном СИЗО-2 — в Бутырке. Читайте на странице 11.



ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ

Тимирязевский районный суд столицы вынес приговор двум сотрудникам филиала ФГУП «Почта России», которые работали в сортировочном цехе и во время смены попытались украсть товар из посылок на общую сумму свыше 120 тысяч рублей. Читайте на странице 11.



ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ СМИРНОВОЙ

Совсем недавний случай. Вечером в обычном московском трамвае ехала врач, сотрудница поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Рядом сидела ещё одна женщина, обычная москвичка. Слово за слово, разговорились. Подробности читайте на странице 12.



ФРОНТОВИК, СЫЩИК И ПИСАТЕЛЬ

В зале славы Музея истории Московского уголовного розыска, в разделе экспозиции о муровцах-фронтовиках, есть портрет участника Великой Отечественной войны, полковника милиции Владимира Фёдоровича ЧВАНОВА — орденоносца, заслуженного работника МВД СССР. Доблестному защитнику нашей державы, ему выпала на редкость яркая, насыщенная многими памятными событиями судьба. Продолжение на странице 13.



МИНИСТР ПРОТОПОПОВ: «РОССИИ — СИЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ!»

(Окончание. Начало в № 39.) Протопопов очень быстро сообразил, какие привилегии даёт этот пост даже в период войны. МВД занимается поставками в армию хозяйственного имущества, ведёт набор и обучение рекрутов, контролирует бесперебойную работу железных дорог и портов, на пограничных пунктах стоят бдительной стражей жандармские посты. Подробнее на странице 14.



ОПАСНЫЕ БУДНИ МУРОВСКИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Как известно, предтечами МУРа, образованного 5 октября 1918 года, являются Московская сыскная полиция и уголовно-розыскная милиция города. Читайте на странице 14.



РЫЦАРЬ НОЖНИЦ И РАСЧЁСКИ

«Современный мужчина привлекателен и респектабелен ровно настолько, насколько он ухожен и следит за собой», — убеждён Игорь Федоренко, дипломированный специалист международных академий парикмахерского искусства, преподаватель фундаментального курса «Барбер: классические мужские стрижки и бритьё». Продолжение на странице 15.



ИЗ КОГОРТЫ ЛУЧШИХ ГОЛЕАДОРОВ

О лучших футболистах прошлых времён сложено немало легенд — о сломанных ими штангах, о «смертельных» ударах… К Василию Карцеву эти слухи не имеют никакого отношения. Хотя его резкий, как удар хлыста, выстрел постоянно заставал врасплох вратарей. Читайте на странице 16.



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