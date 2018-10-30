Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает формировать комиссию экспертов, которые получат все полномочия для работы в закрытой Московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает формировать комиссию экспертов, которые получат все полномочия для работы в закрытой Московской антидопинговой лаборатории.Напомним, допинг-пробы, хранившиеся в лаборатории до ноября 2015 года, опечатаны СК РФ в рамках уголовного дела экс-директора лаборатории Григория Родченкова. Однако до 30 июня 2019 года они должны быть перепроверены. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса соответствия."В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики, — сказал источник в WADA, которого цитирует ТАСС. — Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории".Ранее исполком WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА соответствующим кодексу WADA. До конца года WADA намерено получить данные из Московской лаборатории.