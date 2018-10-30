Ежегодно этот древний
праздник, уже потерявший свое первоначальное религиозное значение, отмечают 31
октября, накануне Дня всех святых. Сегодня на Хэллоуин во многих странах мира
проводятся костюмированные вечеринки с соответствующей атрибутикой.
Ежегодно этот древний
праздник, уже потерявший свое первоначальное религиозное значение, отмечают 31
октября, накануне Дня всех святых. Сегодня на Хэллоуин во многих странах мира
проводятся костюмированные вечеринки с соответствующей атрибутикой.
История Хэллоуина
Своими корнями "Праздник нечистой силы" тянется к древним
кельтам Шотландии и Ирландии. В конце октября они отмечали начало зимы и приход длинной ночи, веря в то, что именно
31 октября открывалась дверь в потусторонний мир и нечисть могла
беспрепятственно гулять по земле.
Несмотря на то, что в 9
веке в Великобританию пришло христианство и 1 ноября начали отмечать День всех
святых, языческие традиции во многом сохранились. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей. Дети и
взрослые на надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой,
требуя от хозяев угощение.
Цветами "Хэллоуина" были
черный (ночь и смерть) и оранжевый (урожай). А главным символом
праздника является так называемый Светильник Джека, который делают из тыквы. На
нем вырезают лицо со зловещей усмешкой, а внутрь ставят свечу.
Традиции праздника
В эту ночь
принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Обязательный
атрибут Хэллоуина – обряд "Trik or trak" (Пакость или подарок). Если
хозяин дома не угостит пришедших сладостями, то получит от гостей множество
неприятных сюрпризов.
На Хэллоуин популярны костюмы персонажей классических
фильмов ужасов. В праздничном интерьере
домов большую роль играют символы осени, например, деревенские пугала.
Также на Хэллоуин принято гадать и играть. Например,
один из обычаев основывался на известном поверье о Кровавой Мэри, которое в наши дни превратилось в популярную городскую
легенду. Девушки должны
были в темноте со свечой и зеркалом подняться по лестнице спиной вперед. В
зеркале якобы должно было показаться лицо будущего супруга или череп, означающий
смерть до замужества.
Большинство угощений этого праздника основано на яблоках. В США
популярны конфеты в виде кукурузы и тыквы. Помимо разнообразных сладостей,
существует традиционный хлеб бармбрэк. При его приготовлении в тесто прятали горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо.