Ежегодно этот древний праздник, уже потерявший свое первоначальное религиозное значение, отмечают 31 октября, накануне Дня всех святых. Сегодня на Хэллоуин во многих странах мира проводятся костюмированные вечеринки с соответствующей атрибутикой.

Ежегодно этот древнийпраздник, уже потерявший свое первоначальное религиозное значение, отмечают 31октября, накануне Дня всех святых. Сегодня на Хэллоуин во многих странах мирапроводятся костюмированные вечеринки с соответствующей атрибутикой.История ХэллоуинаСвоими корнями "Праздник нечистой силы" тянется к древнимкельтам Шотландии и Ирландии. В конце октября они отмечали начало зимы и приход длинной ночи, веря в то, что именно31 октября открывалась дверь в потусторонний мир и нечисть моглабеспрепятственно гулять по земле.Несмотря на то, что в 9веке в Великобританию пришло христианство и 1 ноября начали отмечать День всехсвятых, языческие традиции во многом сохранились. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей. Дети ивзрослые на надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой,требуя от хозяев угощение.Цветами "Хэллоуина" быличерный (ночь и смерть) и оранжевый (урожай). А главным символомпраздника является так называемый Светильник Джека, который делают из тыквы. Нанем вырезают лицо со зловещей усмешкой, а внутрь ставят свечу.Традиции праздникаВ эту ночьпринято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Обязательныйатрибут Хэллоуина – обряд "Trik or trak" (Пакость или подарок). Еслихозяин дома не угостит пришедших сладостями, то получит от гостей множествонеприятных сюрпризов.На Хэллоуин популярны костюмы персонажей классическихфильмов ужасов. В праздничном интерьередомов большую роль играют символы осени, например, деревенские пугала.Также на Хэллоуин принято гадать и играть. Например,один из обычаев основывался на известном поверье о Кровавой Мэри, которое в наши дни превратилось в популярную городскуюлегенду. Девушки должныбыли в темноте со свечой и зеркалом подняться по лестнице спиной вперед. Взеркале якобы должно было показаться лицо будущего супруга или череп, означающийсмерть до замужества.Большинство угощений этого праздника основано на яблоках. В СШАпопулярны конфеты в виде кукурузы и тыквы. Помимо разнообразных сладостей,существует традиционный хлеб бармбрэк. При его приготовлении в тесто прятали горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо.