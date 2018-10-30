С понедельника 5 ноября авиакомпания Якутия перестанет осуществлять международные рейсы. Это - запрет Росавиации. По данным ведомства, на регулярные международные рейсы до следующего года продано около 450 билетов, деньги за них вернут пассажирам.

С понедельника 5 ноября авиакомпания "Якутия" перестанет осуществлять международные рейсы. Это — запрет Росавиации. По данным ведомства, на регулярные международные рейсы до следующего года продано около 450 билетов, деньги за них вернут пассажирам.Запрет будет действовать, пока авиаперевозчик не устранит все нарушения, выявленные в результате проверок, сообщает телеканал "Россия 24". Как отметили в Росавиации, проблемы привели к длительным и многочисленным задержкам вылетов на международных и внутренних направлениях.