Актриса Юлия Высоцкая побывала в Венеции в рамках гастролей. Недавно в городе было объявлено кризисное положение: из-за сильных дождей и ветра часть Венеции ушла под воду.

Актриса Юлия Высоцкая побывала в Венеции в рамках гастролей. Недавно в городе было объявлено кризисное положение: из-за сильных дождей и ветра часть Венеции ушла под воду.Несколько дней назад Юлия Высоцкая приехала в итальянский город в рамках гастрольного тура со спектаклем "Вишневый сад", который поставил ее супруг – режиссер Андрей Кончаловский. Актриса признается, что погода в итальянском городе ее ничуть не огорчает, и она с нетерпением ждет премьеры. "В Венеции дождь, ветер, вода поднялась, а настроение прекрасное... скоро начинаем", – написала звезда. По городу она теперь ходит с зонтиком и высоких сапогах.Композитор Эдуард Артемьев недавно рассказал, что в отношениях супругов Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского наступил непростой период. Режиссер стал все больше отдаляться от жены. Возможно, причиной этого стало новое увлечение Кончаловского. Артемьев рассказал, что женщины всегда были его слабостью. "Он такой с юности. С тех пор, как мы вместе учились в консерватории, где подружились", – поделился он.Напомним, что Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году. У пары двое детей – сын Петр и дочь Мария. В 2013 году семья попала в автомобильную аварию, в результате которой больше всего пострадала Мария. Девочка впала в кому. Супруги пока не оставляют комментариев о состоянии дочери и избегают общения с прессой.