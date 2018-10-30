В число награжденных вошли и сотрудники ГУ МВД России по г. Москве, ставшие в 2017-1018 годах победителями и призерами спортивных состязаний...

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды спортсменам из числа сотрудников органов внутренних дел, ставших победителями и призерами международных спортивных мероприятий.Ежегодно спортсмены-полицейские в составе национальных сборных принимают участие в большинстве масштабных спортивных мероприятий международного уровня.В число награжденных вошли и сотрудники ГУ МВД России по г. Москве, ставшие в 2017-1018 годах победителями и призерами спортивных состязаний. Полицейскому полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве сержанту полиции Владиславу Гриневу вручили медаль «За доблесть в службе». Владислав Гринев многократный чемпион европейских соревнований по плаванию, завоевал бронзовую медаль на Европейских играх полицейских и пожарных, проходивших в Испании в текущем году.Также была отмечена медалью «За доблесть в службе» полицейский 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старшина полиции Любовь Моргунова за достижения в легкой атлетике. Любовь Моргунова только за этот год удостоена 10 золотых и 2 серебряных медалей в Европейских играх полицейских и пожарных.За достигнутые высокие спортивные результаты на международных и спортивных мероприятиях различного уровня Почетной грамотой МВД России отметили полицейского 1 оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве прапорщика полиции Юрия Усачева. За 2 года он успел достичь высоких результатов в легкой атлетике, а именно завоевал 10 золотых и 1 бронзовую медаль во Всемирных играх полицейских и пожарных, состоявшихся в 2017 году и в 2018 году. Завоевал 10 золотых и 1 серебряную медаль в Европейских играх полицейских и пожарных.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве