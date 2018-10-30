ФСБ провела специальную проверку. По ее итогам выяснилось, как в открытый доступ попали данные о перемещениях за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией.

ФСБ провела специальнуюпроверку. По ее итогам выяснилось, как в открытый доступ попали данные оперемещениях за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемыхЛондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией.Ревизии подверглись какчастные сыщики, так и сотрудники спецслужб, которых на сленге называют "пробивальщиками".В поле зрения находились те, кто мог быть причастен к торговле информацией иззакрытых баз данных, в том числе оВ итоге было возбуждено множество уголовных дел. ФСБ задержала сотрудника погранслужбы в Северо-Западномрегионе, которого подозревают в том, что он продал информациюо перемещении через границу Петрова и Боширова, передает "Росбалт".Вместес сотрудником подразделения ФСБ был задержан сотрудник одного изподразделений Федеральной налоговой службы (ФНС).Всего прошло более 60 обысков.Напомним, в сентябре Великобританияофициально обвинила в нападении на семьюСкрипалей. Кроме того, страна обнародовала серию расследований, в которых якобы раскрытыпредполагаемые личности россиян.Утверждается,что Петров – военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штабаРоссии Александр Мишкин, а подименем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига. В свою очередь Кремль неоднократно указывал Лондону наотсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.