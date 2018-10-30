ФСБ провела специальную
проверку. По ее итогам выяснилось, как в открытый доступ попали данные о
перемещениях за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых
Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией.
ФСБ провела специальную
проверку. По ее итогам выяснилось, как в открытый доступ попали данные о
перемещениях за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых
Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией.
Ревизии подверглись как
частные сыщики, так и сотрудники спецслужб, которых на сленге называют "пробивальщиками".
В поле зрения находились те, кто мог быть причастен к торговле информацией из
закрытых баз данных, в том числе о
В итоге было возбуждено множество уголовных дел. ФСБ задержала сотрудника погранслужбы в Северо-Западном
регионе, которого подозревают в том, что он продал информацию
о перемещении через границу Петрова и Боширова, передает "Росбалт".
Вместе
с сотрудником подразделения ФСБ был задержан сотрудник одного из
подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС).
Всего прошло более 60 обысков.
Напомним, в сентябре Великобритания
официально обвинила в нападении на семью
Скрипалей. Кроме того, страна обнародовала серию расследований, в которых якобы раскрыты
предполагаемые личности россиян.
Утверждается,
что Петров – военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба
России Александр Мишкин, а под
именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига. В свою очередь Кремль неоднократно указывал Лондону на
отсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.