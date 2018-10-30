Анастасия Задоророжная вышла замуж. Избранником 33-летней невесты стал Андрей Чадов. Правда, мужем и женой артисты стали в рамках сценария.

Анастасия Задоророжная вышла замуж. Избранником 33-летней невесты стал Андрей Чадов. Правда, мужем и женой артисты стали в рамках сценария.Сегодня Анастасия опубликовала в личном микроблоге интригующую видеозапись. Она в свадебном платье целует Чадова, а вокруг ликуют немногочисленные гости праздника. Видимо торжество по замыслу автора должно казаться скромным."Молодожены", – лаконично подписала публикацию артистка. Поклонники попросили Задорожную прокомментировать происходящее на видео. Однако артистка не стала раскрывать детали съемок.Однако немного позже она опубликовала в Instagram Stories еще несколько записей с бэкстейджа. В кадре артистка объясняет фолловерам, почему не хочет идти под венец."А вы спрашиваете, почему я замуж не выхожу? Потому что это бесконечно уже. Какая свадьба в моей жизни? Быть невестой тяжело, особенно такого мальчика", – отметила Анастасия и указала на Андрея. Тот скромно вышел из кадра.Примечательно, что Задорожной и Чадову уже приписывали роман. Артисты несколько раз появлялись на мероприятиях вместе, однако всегда заявляли, что из не связывает ничего кроме дружбы.Примечательно, что 38 летний актер также не еще не был женат. Чадову приписывали романы с многими завидными невестами: Светланой Устиновой, Светланой Светиковой, Любовью Зайцевой и Аленой Шишковой.