Входящие
в Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективной
безопасности будут координировать свою работу в рамках собрания
законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.
Входящие
в Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективной
безопасности будут координировать свою работу в рамках собрания
законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.
По
словам законодателя, парламентарии ОДКБ обсуждали тему взаимодействия и
более эффективной совместной работы в рамках различных парламентских
структур. Прежде всего, отметил Володин, речь идет об ОБСЕ, в которую
входят более 60 организаций.
Председатель нижней палаты подчеркнул важность отстаивания задач и решения вопросов, которые были приняты в рамках совместной работы
парламентариями стран ОДКБ. "Выходя на заседания Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, мы должны понимать, что плечо наших коллег, парламентариев стран,
входящих в ПА ОДКБ, будет рядом", – добавил спикер.
Володин
подчеркнул, что законодатели приняли решение координировать работу в
рамках ПА ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятие
решений, продвижение их в других межпарламентских организациях", -
сказал парламентарий.
Одна
из основных тем встречи парламентариев ОДКБ – борьба с терроризмом. На
повестке – три модельных закона организации: "Об обеспечении национальной
безопасности", "О безопасности критически важных объектов", "Об
информационном противоборстве терроризму и экстремизму".
Важный
вопрос – гармонизация законодательств стран-участниц в части создания единого списка организаций, признаваемых
террористическими. Законодатели ОДКБ, подчеркнул Володин, работали над
этим вопросом в течение двух лет. На сегодняшнем заседании парламентарии
приняли соответствующие рекомендации.
Володин
отметил особую значимость этого решения. "Оно позволит нашим
спецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность,
более эффективно бороться с террористическими организациям", – пояснил
законодатель.
Как
отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию
коррупции Анатолий Выборный, единый перечень террористических
организаций формируется на основе списков каждой страны-участницы ОДКБ.
Парламентарий уверен: принятое решение повысит оперативность спецслужб
членов организации.
"Формирование
национальных списков запрещенных террористических организаций по
гармонизированным правилам исключит ситуацию, когда террористическая
структура, запрещенная в одном государстве-члене, является легальным
общественным объединением в соседнем государстве-члене", – подчеркнул
законодатель.
Следующее
заседание ПА ОДКБ может пройти осенью следующего года в столице Армении
Ереване, а до этого – весной – состоится Совет Парламентской ассамблеи
организации в Бишкеке. Решение было единогласно поддержано всеми участниками.
Парламентская
ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представители
парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России, Таджикистана. В 2013 году наблюдателями в структуре стали
законодательные органы Сербии и Афганистана и парламентское собрание
союза Белоруссии и России. Также в качестве наблюдателей приглашены
парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.
ПА
ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три
комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по
вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам.
Цель законодателей – гармонизация правового поля стран-участниц.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.