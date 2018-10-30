Входящие в Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективной безопасности будут координировать свою работу в рамках собрания законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.

Входящиев Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективнойбезопасности будут координировать свою работу в рамках собраниязаконодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.Пословам законодателя, парламентарии ОДКБ обсуждали тему взаимодействия иболее эффективной совместной работы в рамках различных парламентскихструктур. Прежде всего, отметил Володин, речь идет об ОБСЕ, в которуювходят более 60 организаций.Председатель нижней палаты подчеркнул важность отстаивания задач и решения вопросов, которые были приняты в рамках совместной работыпарламентариями стран ОДКБ. "Выходя на заседания Парламентской ассамблеиОБСЕ, мы должны понимать, что плечо наших коллег, парламентариев стран,входящих в ПА ОДКБ, будет рядом", – добавил спикер.Володинподчеркнул, что законодатели приняли решение координировать работу врамках ПА ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятиерешений, продвижение их в других межпарламентских организациях", -сказал парламентарий.Однаиз основных тем встречи парламентариев ОДКБ – борьба с терроризмом. Наповестке – три модельных закона организации: "Об обеспечении национальнойбезопасности", "О безопасности критически важных объектов", "Обинформационном противоборстве терроризму и экстремизму".Важныйвопрос – гармонизация законодательств стран-участниц в части создания единого списка организаций, признаваемыхтеррористическими. Законодатели ОДКБ, подчеркнул Володин, работали надэтим вопросом в течение двух лет. На сегодняшнем заседании парламентарииприняли соответствующие рекомендации.Володинотметил особую значимость этого решения. "Оно позволит нашимспецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность,более эффективно бороться с террористическими организациям", – пояснилзаконодатель.Какотметил зампред думского комитета по безопасности и противодействиюкоррупции Анатолий Выборный, единый перечень террористическихорганизаций формируется на основе списков каждой страны-участницы ОДКБ.Парламентарий уверен: принятое решение повысит оперативность спецслужбчленов организации."Формированиенациональных списков запрещенных террористических организаций погармонизированным правилам исключит ситуацию, когда террористическаяструктура, запрещенная в одном государстве-члене, является легальнымобщественным объединением в соседнем государстве-члене", – подчеркнулзаконодатель.Следующеезаседание ПА ОДКБ может пройти осенью следующего года в столице АрменииЕреване, а до этого – весной – состоится Совет Парламентской ассамблеиорганизации в Бишкеке. Решение было единогласно поддержано всеми участниками.Парламентскаяассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представителипарламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,России, Таджикистана. В 2013 году наблюдателями в структуре стализаконодательные органы Сербии и Афганистана и парламентское собраниесоюза Белоруссии и России. Также в качестве наблюдателей приглашеныпарламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.ПАОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют трикомиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, повопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам.Цель законодателей – гармонизация правового поля стран-участниц.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.