Недавняя
встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы
Меркель в рамках четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле
не оставила равнодушными украинцев. Пользователи Сети подметили
оптическую иллюзию с главой российского государства и принялись
смаковать нелепые выдумки.
Недавняя
встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы
Меркель в рамках четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле
не оставила равнодушными украинцев. Пользователи Сети подметили
оптическую иллюзию с главой российского государства и принялись
смаковать нелепые выдумки.
Речь
идет о кадрах из видео совместного застолья, в котором принимали
участие лидеры России и Германии. Первым на "неладное" обратил внимание
украинский политолог Алексей Голобуцкий.
"Вот
такие оптические иллюзии: Путин вроде дальше на пару метров, Меркель -
ближе. Но именно у Меркель вроде рюмочка великоватая, а вот у Путина -
чуть ли не ведро в руке", – написал он в своем Telegram-канале.
Голобуцкий не растерялся и тут же нашел объяснения большой рюмке
в руке российского лидера. "Могли хозяева постараться "уважение
проявить", мог сам Путин потребовать емкость, чтобы соответствовала его
мании величия", – поделился он своими нелепыми фантазиями.
Саммит в Стамбуле состоялся в минувшую субботу, 27 октября. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип
Эрдоган, глава Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии
Ангела Меркель.
Стороны обсуждали ситуацию в Сирии, в том числе в
провинции Идлиб,
контроль над которой продолжают сохранять боевики. Помимо прочего, речь
шла о формировании конституционной комиссии в арабской республике.
СМИ
по-разному оценили итоги саммита с точки зрения дальнейшего
урегулирования в Сирии. Впрочем, некоторые из журналистов обратили
внимание на совершенно другие вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой
тематике. Так, корреспондент немецкого Bild Джулиан Репке раскритиковал Ангелу Меркель за, по его словам, излишнее дружелюбие к российскому лидеру.
На одной из фотографий с саммита канцлер ФРГ держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист возмутился и задался вопросом: может ли глава германского правительства так себя вести с "авторитарными", по его мнению, лидерами.