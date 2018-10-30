Недавняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в рамках четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле не оставила равнодушными украинцев. Пользователи Сети подметили оптическую иллюзию с главой российского государства и принялись смаковать нелепые выдумки.

Недавняявстреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ АнгелыМеркель в рамках четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбулене оставила равнодушными украинцев. Пользователи Сети подметилиоптическую иллюзию с главой российского государства и принялисьсмаковать нелепые выдумки.Речьидет о кадрах из видео совместного застолья, в котором принималиучастие лидеры России и Германии. Первым на "неладное" обратил вниманиеукраинский политолог Алексей Голобуцкий."Воттакие оптические иллюзии: Путин вроде дальше на пару метров, Меркель -ближе. Но именно у Меркель вроде рюмочка великоватая, а вот у Путина -чуть ли не ведро в руке", – написал он в своем Telegram-канале.Голобуцкий не растерялся и тут же нашел объяснения большой рюмкев руке российского лидера. "Могли хозяева постараться "уважениепроявить", мог сам Путин потребовать емкость, чтобы соответствовала егомании величия", – поделился он своими нелепыми фантазиями.Саммит в Стамбуле состоялся в минувшую субботу, 27 октября. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп ТайипЭрдоган, глава Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ГерманииАнгела Меркель.Стороны обсуждали ситуацию в Сирии, в том числе впровинции Идлиб,контроль над которой продолжают сохранять боевики. Помимо прочего, речьшла о формировании конституционной комиссии в арабской республике.СМИпо-разному оценили итоги саммита с точки зрения дальнейшегоурегулирования в Сирии. Впрочем, некоторые из журналистов обратиливнимание на совершенно другие вещи, не имеющие отношения к обсуждаемойтематике. Так, корреспондент немецкого Bild Джулиан Репке раскритиковал Ангелу Меркель за, по его словам, излишнее дружелюбие к российскому лидеру.На одной из фотографий с саммита канцлер ФРГ держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист возмутился и задался вопросом: может ли глава германского правительства так себя вести с "авторитарными", по его мнению, лидерами.