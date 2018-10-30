Плавучий док ПД-50, который затонул в Мурманске, сопоставим по размерам с Красной площадью: 23 тысячи квадратных метров занимает первый и 24 тысячи – вторая.

Плавучий док ПД-50, который затонул в Мурманске, сопоставим по размерам с Красной площадью. Он занимает 23 тысячи квадратных метра, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на 82 судоремонтный завод. Для сравнения, главная площадь Москвы всего на 1 тысячу квадратных метров больше.ПД-50 – это один из крупнейших доков в мире. Его грузоподъемность достигает 80 тысяч тонн, и в нем можно ремонтировать авианосцы, стратегические подводные лодки и транспортные суда водоизмещением около 25 тысяч тонн.30 октября во время спуска на воду авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел перебой с электроснабжением. ПД-50 затонул, а корабль получил пробоину длиной 4 на 5 метров, кроме того, на его палубу упал кран. В итоге 4 человека пострадали, еще один пропал без вести.Несмотря на это, сроки ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" не меняются. Он все равно должен был покинуть док и вставать к причалу. Однако обслуживание других кораблей, которое должно было проходить в ПД-50, пока отложено.