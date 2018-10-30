Санкт-петербургский Зенит упрочил свое преимущество в турнирной таблице российской премьер-лиги. В матче 12-го тура сине-бело-голубые одержали выездную победу над самарскими Крыльями Советов. Итоговый счет 1:0 в пользу лидера РПЛ.

Санкт-петербургский "Зенит" упрочил свое преимущество в турнирной таблице российской премьер-лиги. В матче 12-го тура "сине-бело-голубые" одержали выездную победу над самарскими "Крыльями Советов". Итоговый счет 1:0 в пользу лидера РПЛ.Победу подопечным Сергея Семака принес единственный гол, автором которого стал аргентинский полузащитник Леандро Паредес. На 22-й минуте поединка он, несмотря на окружение со стороны соперников, смог пробить по воротам из-за пределов штрафной площади и поразить дальний угол ворот Сергея Рыжикова.Самарцы имели возможность неоднократно сравнять счет. Самым реальным моментом в их исполнении был удар Максима Каннунникова, который расстреливал ворота Андрея Лунева, казалось, наверняка, но из выгодной позиции он пробил в перекладину. А завершали игру "Крылышки" и вовсе в меньшинстве после того, как на 78-й минуте Агустин Рохель за фол на Артеме Дзюбе получил вторую желтую карточку.После выездного успеха клуб из Северной столицы набрал 28 очков и оторвался от занимающего вторую строчку "Краснодара" на шесть баллов. "Крылья", в свою очередь, остались с 11-ю очками, располагаясь на 13-й позиции.