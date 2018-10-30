Нильс Хегель, работавший медбратом в двух больницах Германии, признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек.

Нильс Хегель, работавший медбратом в двух больницах Германии, признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек.Как передает "Интерфакс", об этом преступник сообщил в ходе судебных слушаний, утвердительно ответив на вопрос, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.Правоохранительные органы ФРГ считают, что медик убил не менее 36 человек в одной из больниц города Олденбурга и 64 в медицинской клинике города Делменхорс (в земле Нижняя Саксония).Возраст его жертв колеблется от 34 до 96 лет, однако Хегель не выбирал их в соответствии с какими-то специальными критериями. Психиатр, который проводил беседы с ним, отметил, что убийства для медицинского брата "были подобно принятию наркотика".Следствие пришло к выводу, что Хегель вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с больными закончились успешно.Полиция полагает, что преступник поступал так из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами своими возможностями реаниматолога.Хегель был арестован еще в 2005 году после того, как в больнице Делменхорста он ввел пациенту лекарство, которое ему не было назначено. В 2008 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за попытку убийства. В 2015 году его признали виновным в смерти еще пяти пациентов.Блюстители порядка полагают, что общее число людей, погибших от рук доморощенного "реаниматора" может составить 200 человек. Следствие затруднено тем, что тела многих умерших были в свое время кремированы.