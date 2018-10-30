Замечание, сделанное группе хулиганов, стоило серьезных травм супружеской паре в Петербурге. Избитые жители Северной столицы госпитализированы.

Замечание, сделанное группе хулиганов, стоило серьезныхтравм супружеской паре в Петербурге. Избитые жители Северной столицыгоспитализированы.Попытка обучить невежд правилам поведения в общественномместе окончилась для петербуржцев плачевно. Муж и жена сделали замечание двум нетрезвыммужчинам, которые справляли малую нужду на двери кафе и ресторана.Хулиганы не вняли увещеваниям и набросились на мужчину скулаками. У пострадавшего сломаны нос, челюсть и нога. Женщина вступилась засупруга и также получила травмы. Супруги доставлены в больницу, передает .Ранее Дни.ру писали о том, как в Санкт-Петербурге ограбили магазин косметики. Злоумышленник вынес несколько упаковок бигуди. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и приступили к розыску преступника