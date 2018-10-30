Замечание, сделанное группе хулиганов, стоило серьезных
травм супружеской паре в Петербурге. Избитые жители Северной столицы
госпитализированы.
Замечание, сделанное группе хулиганов, стоило серьезных
травм супружеской паре в Петербурге. Избитые жители Северной столицы
госпитализированы.
Попытка обучить невежд правилам поведения в общественном
месте окончилась для петербуржцев плачевно. Муж и жена сделали замечание двум нетрезвым
мужчинам, которые справляли малую нужду на двери кафе и ресторана.
Хулиганы не вняли увещеваниям и набросились на мужчину с
кулаками. У пострадавшего сломаны нос, челюсть и нога. Женщина вступилась за
супруга и также получила травмы. Супруги доставлены в больницу, передает .
Ранее Дни.ру писали о том, как в Санкт-Петербурге ограбили магазин косметики. Злоумышленник вынес несколько упаковок бигуди. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и приступили к розыску преступника