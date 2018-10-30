С собой он также прихватил и рюкзак, зарядник от мобильного и наушники

С собой он также прихватил и рюкзак, зарядник от мобильного и наушникиВ Киржаче в канун прошлого Нового года пьяный местный житель решил украсть у своего собутыльника мобильный телефон. Во время их посиделок, он ударил знакомого в лицо и сбил его с ног. Потерпевший начал сопротивляться, из-за чего злоумышленник начал его избивать, требуя, чтобы тот отдал ему смартфон.Услышав отказ, мужчина просто вытащил телефон из кармана джинсов, но этого ему показалось мало. С собой он прихватил и рюкзак, зарядник от мобильного и наушники.С места преступления грабитель убежал, а пострадавший обратился к врачу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, на его лице и голове было много синяков.В Киржачском районном суде, подсудимый свою вину не признал. Кроме того, выяснилось, что мужчина дважды был судим.Грабитель получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима.