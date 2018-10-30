При оформлении кредитной карты мужчина предоставил заведомо ложные сведения о своем месте работы.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).По версии следствия, обвиняемый обратился в финансово-кредитную организацию с целью получения кредитной карты. При оформлении необходимых документов фигурант предоставил сотрудникам заведомо ложные сведения о своем месте работы. Получив карту, обвиняемый обналичил деньги в сумме 18 000 рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Намерения погашать задолженность мужчина не имел.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на территории районного центра и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.