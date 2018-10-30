В Костроме проходят проверки правил содержания домашних животных

В Костроме проходят проверки правил содержания домашних животныхПроверки правил содержания домашних животных прошли на площади Мира и в парке Победы в Костроме, сообщает пресс-служба городской администрации.Плановые рейды проводят специалисты управления муниципальных инспекций совместно с полицейскими. К административной ответственности привлекаются горожане, которые выгуливают собак, нарушая правила.Во время очередной проверки было составлено пять административных протоколов. Основные нарушения — выгул собак без намордников и поводков, шумное поведение животных по ночам, также хозяева не всегда пресекают агрессивное поведение собак.Штраф за нарушение содержания домашних животных для граждан составляет 2 тысячи рублей, для юридических лиц — до 10 тысяч рублей. Кроме того, с нарушителями проводятся профилактические беседы.